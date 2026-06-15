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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
326
Время на прочтение
1 мин

Эффектная Изабель Гулар в бикини поддержала сборную Бразилии на ЧМ-2026

11 июня стартовал Чемпионат мира по футболу-2026, и многие селебрити выразили поддержку своим сборным.

Автор публикации
Юлия Кудринская
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Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

41-летняя бразильская топ-модель и бывший «ангел» Victoria’s Secret Изабель Гулар тоже решила поддержать родную сборную. В своем Instagram она опубликовала серию ярких фото.

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Модель позировала в бикини и топе, выполненных в цветах сборной Бразилии. Свой образ Изабель дополнила солнцезащитными очками в спортивном стиле и кроссовками. «Игровой день по-бразильски. Давай, Бразилия!» — подписала она фото.

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Отметим, Гулар известна своей любовью к спорту и часто тренируется в футболках сборной Бразилии. Ее жених — футболист Кевин Трапп — выступает за французский клуб «Пари Сен-Жермен» и сборную Германии.

Ранее, напомним, свою поддержку сборной Бразилии выразила другая модель — Адриана Лима.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
326
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