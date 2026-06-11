- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 134
- Время на прочтение
- 1 мин
Эффектная Кэндис Свэйнпоул позировала в бикини, расшитом пайетками
Девушка снялась в рекламе собственного бренда.
37-летняя южноафриканская супермодель и бывший «ангел» Victoria’s Secret — Кэндис Свейнпоул — давно зарекомендовала себя не только как успешная модель, но и как талантливая предпринимательница. Несколько лет назад она запустила собственный бренд купальников и пляжной одежды Tropic Of C, который быстро завоевал популярность среди поклонников минималистичного и экологичного стиля.
Кэндис принимает активное участие в развитии марки, контролируя не только творческую составляющую, но и общую концепцию бренда. При этом модель традиционно остается главным лицом Tropic Of C, регулярно появляясь в рекламных кампаниях и представляя новые коллекции.
На новых промоснимках модель позировала в шоколадном бикини, расшитом пайетками. Купальник эффектно подчеркнул стройную фигуру южноафриканки.
Также она примерила и бикини других цветов: черное, бирюзовое и шоколадное.
Кэндис Свейнпоул — мама двух детей, она находится в отличной форме и поддерживает ее благодаря комплексному подходу к здоровью и образу жизни. В основе ее режима — регулярные тренировки, сбалансированное питание и постоянный уход за телом. Модель занимается спортом 3–4 раза в неделю, уделяя особое внимание силовым упражнениям и кикбоксингу.
Ранее, напомним, Алессандра Амбросио в бикини и платье с глубоким декольте позировала на пляже.