Эффектная Кэндис Свэйнпоул в бикини позировала под пальмой

Кэндис Свэйнпоул

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37-летняя южноафриканская супермодель и бывший «ангел» Victoria’s Secret Кэндис Свэйнпоул уже давно успешно развивает себя не только в модельном бизнесе, но и в роли предпринимательницы. Несколько лет назад она основала собственный бренд купальников и пляжной одежды Tropic Of C, который быстро завоевал признание благодаря лаконичному дизайну и экологичному подходу к производству.

Свэйнпоул лично участвует в развитии бренда, уделяя внимание как созданию новых коллекций, так и общей философии марки. При этом она неизменно остается главным лицом Tropic Of C, регулярно снимаясь в рекламных кампаниях и первой демонстрируя новинки своим поклонникам.

Кэндис Свэйнпоул

Кэндис Свэйнпоул

На новых промоснимках модель позировала на пляже под пальмами. На ней были разные купальники бикини, которые эффектно подчеркивали ее стройную фигуру.

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Кэндис Свэйнпоул

Кэндис Свэйнпоул

Кэндис Свэйнпоул

Отметим, в модельный бизнес Кэндис Свэйнпоул попала совершенно случайно. Когда будущей звезде подиумов было всего 15 лет, ее заметил скаут во время прогулки по блошиному рынку. Уже через год девушка начала получать предложения о работе от европейских агентств, хотя до этого росла на ферме в небольшой южноафриканской деревне Муи-Ривер.

Ранее, напомним, Кэндис Свэйнпоул в купальнике сверкнула идеальной фигурой на яхте.

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