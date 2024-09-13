Эффектная красавица: канадская певица в "голом" мини-платье продемонстрировала красивые ягодицы на церемонии

Среди гостей на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в Нью-Йорке наше внимание привлекла канадская певица Тейт Макрей. Девушка выглядела эффектно и соблазнительно.

Тейт Макрей / Фото: Associated Press

Тейт была одета в "голое" черное мини-платье с вырезом на спине от бренда Roberto Cavalli, под которым на ней было черное белье от Fleur du Mal.

Тейт Макрей / Фото: Associated Press

Макрей продемонстрировала стройную фигуру, длинные ноги и красивые сексуальные ягодицы.

Тейт Макрей / Фото: Associated Press

Аутфит она дополнила черными босоножками Maison Ernest на шпильках. Она сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах, длинный перламутровый маникюр и завершила лук украшениями от Jacob&Co.

Напомним, на церемонии также побывала Тейлор Свифт, которая появилась в наряде от Модного дома Christian Dior.

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