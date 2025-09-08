Эффектная, красивая и очень гламурная: образы Сабрины Карпентер на MTV Video Music Award

Сабрина Карпентер / © Associated Press

В этом году лидером по числу номинаций стала Леди Гага, на счету которой целых 12 номинаций, за ней следовали Бруно Марс с 11 и Кендрик Ламар с 10.

26-летняя поп-звезда Сабрина Карпентер также получила несколько наград, включая «Лучшую поп-исполнительницу» и «Лучший альбом» за Short N' Sweet. Девушка на мероприятии продемонстрировала несколько образов как на красной дорожке, так и на сцене. Вначале блондинка вышла к фотографам в красном «голом» платье от Valentino из коллекции осень-зима 2025. Это был наряд с длинными рукавами и высокой горловиной, полностью расшитый бисером в узоры.

Это платье Сабрина носила с боа из фиолетового пуха, своей фирменной прической и очень ярким вечерним макияжем.

Затем Карпентер переоделась в винтаж — певица носила гламурное и красивое платье от культового бренда Bob Mackie из коллекции весна-лето 1986.

Ее наряд был расшит камнями, пайетками и имел бахрому из бисера, а также ассиметричную юбку.

Платье девушки было настоящим произведением искусства и ей ей действительно повезло, что она смогла его надеть. А чтобы подчеркнуть платье, она также немного изменила макияж — визажисты добавили на ее глаза фиолетовые тени с блестками.

Затем Карпентер феерично выступила на сцене, где продемонстрировала аж два образа — в мини-топе с бисером и гламурном мини-платье.

Винтаж от Bob Mackie в последнее время пользуется спросом среди голливудских актрис и поп-певиц. Недавно наряды дизайнера появлялись в фильме с Памелой Андерсон, а также в роскошных ансамблях от Bob Mackie снялась для альбома Тейлор Свифт.