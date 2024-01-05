Эффектная красотка: дочь Чарли Шина в красном купальнике похвасталась идеальными ягодицами

Звезда OnlyFans устроила себе фотосет во время отдыха на Багамских островах.

19-летняя дочь Чарли Шина и Дениз Ричардс – 19-летняя Сами Шин – порадовала фолловеров в Instagram снимками из пикантной фотосессии на пляже на Багамах.

Сами Шин/Instagram

Девушка соблазнительно позировала, лежа на песке. Сами предстала перед объективом фотокамеры в сплошном красном купальнике, прекрасно подчеркнувшем ее подтянутую фигуру, пышное декольте и стройные ноги.

Сами Шин/Instagram

Она распустила волосы, сделала макияж с розовой помадой и украсила уши серьгами-кольцами.

Сами Шин/Instagram

А потом Шин продемонстрировала свои упругие и сексуальные ягодицы.

Сами Шин/Instagram

Напомним, в прошлый раз Сами Шин позировала на яхте в стильном бело-синем бикини с принтом.

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