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Эффектная красотка: дочь Чарли Шина в красном купальнике похвасталась идеальными ягодицами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
132
Время на прочтение
1 мин
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Эффектная красотка: дочь Чарли Шина в красном купальнике похвасталась идеальными ягодицами

Сами Шин/Instagram

Звезда OnlyFans устроила себе фотосет во время отдыха на Багамских островах.

19-летняя дочь Чарли Шина и Дениз Ричардс – 19-летняя Сами Шин – порадовала фолловеров в Instagram снимками из пикантной фотосессии на пляже на Багамах.

Сами Шин/Instagram / ©
Сами Шин/Instagram

Девушка соблазнительно позировала, лежа на песке. Сами предстала перед объективом фотокамеры в сплошном красном купальнике, прекрасно подчеркнувшем ее подтянутую фигуру, пышное декольте и стройные ноги.

Сами Шин/Instagram / ©
Сами Шин/Instagram

Она распустила волосы, сделала макияж с розовой помадой и украсила уши серьгами-кольцами.

Сами Шин/Instagram / ©
Сами Шин/Instagram

А потом Шин продемонстрировала свои упругие и сексуальные ягодицы.

Сами Шин/Instagram / ©
Сами Шин/Instagram

Напомним, в прошлый раз Сами Шин позировала на яхте в стильном бело-синем бикини с принтом.

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Дата публикации
Просмотры
132
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