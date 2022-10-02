Эффектная красотка: Ева Лонгория мини-шортами подчеркнула стройные загорелые ноги

В рамках Парижской недели моды состоялся показ новой коллекции Elie Saab, который посетило много знаменитых красавиц. Среди них была и звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" — Ева Лонгория.

Актриса продемонстрировала нежный эффектный аутфит из коллекции Resort 2023 Elie Saab. На ней был белый костюм, состоявший из жакета и мини-шорт.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Шорты идеально подчеркнули стройные и загорелые ноги Евы.

Актриса надела туфли-лодочки цвета металлик и дополнила лук черным клатчем с короткой бахромой и металлической фурнитурой.

Моника Беллуччи и Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями, шею – бриллиантовым ожерельем, а палец – бриллиантово-рубиновым кольцом. Лонгория сделала идеально ровную укладку с боковым пробором и вечерний макияж с шоколадно-бронзовой помадой.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

На фэшн-шоу пришла также Моника Беллуччи, сидевшая в первом ряду с Лонгорией. Они мило пообщались и сфотографировались вместе. Актриса предстала там в образе total black, состоявшего из прозрачной блузки с камнями, брюк-палаццо и классического пальто.

Моника Беллуччи и Ева Лонгория / Фото: Associated Press

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