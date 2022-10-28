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Эффектная красотка: "Мисс Вселенная Испания-2014" сетчатым мини-платьем подчеркнула стройные ноги

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Эффектная красотка: "Мисс Вселенная Испания-2014" сетчатым мини-платьем подчеркнула стройные ноги

Дезире Кордеро / Фото: Getty Images

Дезире Кордеро продемонстрировала на мероприятии обольстительный аутфит.

Испанская модель, "Мисс Вселенная Испания-2014" и бывшая девушка Криштиану Роналду – 29-летняя Дезире Кордеро – посетила прелюдию к 23-й церемонии награждения премии Latin Grammy (запланирована на 17 ноября). Мероприятие прошло в Мадриде, на арене для корриды Las Ventas.

На красной дорожке она предстала в эффектном образе. На девушке было бежево-шоколадное сетчатое мини-платье с золотистыми стразами, которое прекрасно подчеркнуло ее сексуальную фигуру и стройные ноги.

Дезире Кордеро / © Getty Images
Дезире Кордеро / Фото: Getty Images

Наряд Дезире дополнила черными лакированными туфлями на высоком каблуке и сумкой из такого же материала, как ее платье. Кордер распустила волосы и сделала макияж с акцентом на длинных ресницах. Сверху на носу у нее был пирсинг. Золотые серьги-пусеты завершили аутфит модели.

Напомним, Кордеро закрутила роман с Криштиану Роналду в 2016 году и продлился он всего несколько месяцев.

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Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
2103
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