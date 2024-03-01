Эффектная красотка: рассматриваем стильные образы актрисы Сидни Суини в Нью-Йорке

26-летняя голливудская актриса Сидни Суини на протяжении последних нескольких дней регулярно попадала под прицел фотографов в Нью-Йорке.

Девушка каждый раз носила новые наряды, поэтому предлагаем взглянуть на самые интересные и эффектные из них.

Первый образ Сидни - гламурное полупрозрачное фиолетовое платье от Tom Ford, которое актриса носила с корсетом от Alaia, белыми сапогами с открытыми пальцами и белой сумкой на длинном ремешке. На глазах у нее были очки от Prada.

Сидни Суини / Фото: Getty Images

Второй образ Сидни - джинсовый костюм от Givenchy, который она сочетала с черными мюлями от Mach & Mach и очками тоже от Givenchy.

Сидни Суини / Фото: Getty Images

Третий образ Сидни был полность в светлых тонах. Актриса сочетала свободные широкие штаны, топ и длинное пальто белого цвета. Она также надела светлые туфли, а завершали этот лук сумка от Hermes и очки Miu Miu.

Сидни Суини / Фото: Getty Images

Четвертый образ актрисы - длинное теплое платье от Staud, которое она носила в сочетании с коричневой пелериной и белыми сапогами. В руке у девушки была сумка от Miu Miu, а на глазах очки в роговой оправе.

Сидни Суини / Фото: Getty Images

И пятый лук - дерзкий черный комбинезон, который Сидни стилизировала с туфлями и очками от Alexander McQueen, а также сумкой с заклепками.

Сидни Суини / Фото: Getty Images

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