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Эффектная красотка: Сальма Хайек в купальнике с откровенным декольте похвасталась сексуальным бюстом

Эффектная красотка: Сальма Хайек в купальнике с откровенным декольте похвасталась сексуальным бюстом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
585
Время на прочтение
1 мин
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Эффектная красотка: Сальма Хайек в купальнике с откровенным декольте похвасталась сексуальным бюстом

Сальма Хайек / Фото: Instagram Сальмы Хайек

56-летняя актриса продемонстрировала сексуальные пляжные образы.

Сальма Хайек поделилась с фолловерами в Instagram новыми фотографиями с отдыха.

На первом фото актриса позировала на стуле в черном сплошном купальнике с откровенным декольте, идеально подчеркнувшим ее пышный сексуальный бюст.

Сальма Хайек / © Instagram Сальмы Хайек
Сальма Хайек / Фото: Instagram Сальмы Хайек

Свой лук она дополнила белой шляпой с черной лентой и солнцезащитными очками. Обута Сальма была в черные лакированные мюли на высокой платформе и каблуках. Эффектным получился образ.

На другом снимке Хайек появилась в голубом купальнике с изображением логотипа бренда Gucci. Звезда выходила из воды, потому вся была мокрая.

Сальма Хайек / © Instagram Сальмы Хайек
Сальма Хайек / Фото: Instagram Сальмы Хайек

Актриса находится в прекрасной физической форме и может одеть любой купальник, в котором будет выглядеть роскошно.

Напомним, ранее Сальма Хайек предстала на фото в бикини и парео мятно-фиолетового цвета.

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Дата публикации
Просмотры
585
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