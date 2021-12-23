Эффектная красотка: Тина Кароль клетчатым мини подчеркнула стройные ноги

Артистка примерила наряд от украинского бренда.

Тина Кароль опубликовала в Instagram фото своего нового эффектного аутфита.

Артистка примерила клетчатое платье-пальто длины мини от украинского бренда Marianna Senchina с обнаженными плечами. Наряд идеально подчеркнул стройные ноги Тины.

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Наряд звезда сочетала с бежевыми сапогами на каблуках. Лук певица дополнила красивой укладкой с локонами и насыщенным макияжем с акцентом на красной помаде.

Ранее Кароль продемонстрировала красивый образ в винтажном вишневом платье от Tom Ford For Gucci из коллекции 2003 года, которое состояло из корсета и длинной юбки. Наряд имел привлекательное пикантное декольте. Стоимость такого наряда составляет 8500 долларов.

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