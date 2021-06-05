Эффектная красотка: Винни Харлоу подловили на прогулке в Калифорнии

Модель опять стала мишенью фотографов.

Модель Винни Харлоу, которая прославилась благодаря телевизионному проекту "Топ-модель по-американски", попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе. Девушка вышла прогулять по городу.

Видимо день в Калифорнии выдался жарким, ведь Винни решила надеть белый кроп-топ очень короткую джинсовую юбку с соблазнительными дырками на бедрах, а также дополнить образ белыми ботинками. В руке она несла небольшую сумку с серым принтом, а на голове у нее была панамка с соответствующим рисунки.

На лице модель сделала любимый макияж с нюдовой помадой и выразительными глазами. Ее шею украшала массивная золотая цепочка.

Винни Харлоу / Getty Images

Ранее мини-юбку она надевала для ужина с подругами. Тогда красотка сочетала ее с черными сапогами, сумкой Chanel и полосатым пальто.

Винни Харлоу / Getty Images

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Образы Винни Харлоу (13 фото)

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