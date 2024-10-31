Эффектная красотка: звезда сериала "Идеальная пара" вышла на фотоколл в луке от Michael Kors

Для мероприятия она выбрала платье из новой коллекции, которую совсем недавно представили в Нью-Йорке.

В сентябре на Netflix вышел детективный сериала "Идеальная пара", главные роли в котором сыграли Николь Кидман, Лив Шрайбер, Ив Хьюсон и Дакота Фэннинг. Также очень важная роль в этом мини-шоу досталась американской актрисе Мэган Фэйхи.

На этой неделе она также посетила мероприятие CFDA Fashion Awards в черном платье длины миди, которое было от бренда Michael Kors. Это был наряд из коллекции прет-а-порте весна-лето 2025.

У платья было глубокое декольте, бретелька-халтер, плиссированная юбка с разрезом, а также талию украшал широкий черный ремень с пряжкой. Образ Мэган дополнила черными босоножками, сумкой с цепочкой, несколькими украшениями, объемной прической и роскошным макияжем, который очень шел актрисе.

Мэган Фэйхи / Фото: Associated Press

Кстати, Николь Кидман на премьере сериала "Идеальная пара" тоже позировала в черном платье. Это был наряд от бренда Balenciaga, однако ранее такое же носила Ким Кардашьян.

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