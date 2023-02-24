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Эффектная леди: аргентинская актриса подчеркнула стройную фигуру красным платьем со стразами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
649
Время на прочтение
1 мин
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Эффектная леди: аргентинская актриса подчеркнула стройную фигуру красным платьем со стразами

Tini / Фото: Getty Images

Tini появилась на музыкальной премии в образе lady in Red.

Аргентинская актриса, получившая популярность благодаря роли Виолетты в диснеевском сериале "Виолетта" – Tini стала гостей 35-й церемонии вручения наград Lo Nuestro Awards в Майами.

Звезда выбрала для своего выхода эффектное красное платье по фигуре длины макси от бренда Area. Наряд был расшит стразами и имел пикантное декольте. Он прекрасно подчеркнул стройную фигуру Tini.

Tini / © Getty Images
Tini / Фото: Getty Images

Аутфит она дополнила красными босоножками. В ушах у нее были серьги-кольца, на руках – браслеты и кольца. Макияж смоки-айс и длинный маникюр завершил лук красавицы.

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Дата публикации
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