Эффектная малышка: Деми Роуз красным платьем подчеркнула сексуальные формы

Модель продемонстрировала образ lady in red.

Деми Роуз продолжает радовать фолловеров своими новыми интересными снимками в Instagram.

На этот раз модель продемонстрировала эффектный аутфит, в котором она вышла в свет. Деми подчеркнула пышные сексуальные формы красным платьем от Jean Paul Gaultier длины миди с красивой спинкой.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Наряд имел соблазнительное декольте, которое невозможно было не заметить.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Платье она скомбинировала с красными босоножками на шпильке, а также с красной сумочкой в виде розы.

Волосы Роуз уложила в локоны и сделала максимально естественный макияж.

Ранее Деми показала свой лук с Хэллоуин-вечеринки. Там она предстала в образе Бубновой дамы. Выглядела она в нем роскошно.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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