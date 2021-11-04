Эффектная малышка: Деми Роуз красным платьем подчеркнула сексуальные формы

Модель продемонстрировала образ lady in red.
Деми Роуз продолжает радовать фолловеров своими новыми интересными снимками в Instagram.
На этот раз модель продемонстрировала эффектный аутфит, в котором она вышла в свет. Деми подчеркнула пышные сексуальные формы красным платьем от Jean Paul Gaultier длины миди с красивой спинкой.
Наряд имел соблазнительное декольте, которое невозможно было не заметить.
Платье она скомбинировала с красными босоножками на шпильке, а также с красной сумочкой в виде розы.
Волосы Роуз уложила в локоны и сделала максимально естественный макияж.
Ранее Деми показала свой лук с Хэллоуин-вечеринки. Там она предстала в образе Бубновой дамы. Выглядела она в нем роскошно.
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