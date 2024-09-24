Эффектная малышка: Камила Кабельо бархатным мини-платьем подчеркнула стройные ноги

Певица в образе total black продефилировала на показе бренда L'Oréal.
Камила Кабельо приняла участие в шоу L'Oréal Walk Your Worth, состоявшемся в Palais Garnier в рамках Парижской недели моды.
На подиуме она появилась в черном бархатном мини-платье без бретелек, которое подчеркнуло ее стройные ноги. Лук певица дополнила черными капроновыми колготами и черными туфлями на шпильках.
У Камилы были распущены волосы, макияж с акцентом на черных стрелках, молочный маникюр и бриллиантовые кольца на пальцах.
Напомним, Камила Кабельо на церемонии MTV Video Music Awards появилась в платье от бренда Tony Ward из коллекции осень-зима 2024 и обуви от Flor de Maria.
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