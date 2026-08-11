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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Эффектная Моника Беллуччи в кружевном платье с вырезом блистала на кинофестивале

61-летняя итальянская актриса позировала на красной дорожке в Швейцарии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Моника Беллуччи

Моника Беллуччи / © Getty Images

Моника Беллуччи появилась на красной дорожке фильма «Приглашение» во время 79-го кинофестиваля в швейцарском городе Локарно.

Моника вышла в свет в элегантном черном макси-платье с кружевной отделкой и открытыми плечами, дополнив образ золотым колье на шее и миниатюрной кожаной черной сумкой на коротком ремешке. Беллуччи распустила волосы, сделав простую классическую укладку и сделала выразительный макияж на лице.

Моника Беллуччи / © Getty Images

Моника Беллуччи / © Getty Images

Итальянская знаменитость любит черный цвет и в платье такого же оттенка блистала ранее на кинофестиваль в Биаррице. Тогда ее наряд был с очень эффектным разрезом на подоле.

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