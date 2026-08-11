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- Шоу-бизнес
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Эффектная Моника Беллуччи в кружевном платье с вырезом блистала на кинофестивале
61-летняя итальянская актриса позировала на красной дорожке в Швейцарии.
Моника Беллуччи появилась на красной дорожке фильма «Приглашение» во время 79-го кинофестиваля в швейцарском городе Локарно.
Моника вышла в свет в элегантном черном макси-платье с кружевной отделкой и открытыми плечами, дополнив образ золотым колье на шее и миниатюрной кожаной черной сумкой на коротком ремешке. Беллуччи распустила волосы, сделав простую классическую укладку и сделала выразительный макияж на лице.
Итальянская знаменитость любит черный цвет и в платье такого же оттенка блистала ранее на кинофестиваль в Биаррице. Тогда ее наряд был с очень эффектным разрезом на подоле.