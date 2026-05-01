Эффектная Ольга Сумская с дочкой-красавицей и мужем появилась на премьере сиквела "Дьявол носит Прада"

Ольга Сумская

Ольга Сумская вместе с дочерью Анной и мужем Виталием Борисюком посетила премьеру фильма "Дьявол носит Прада 2", которая состоялась в кинотеатре "Оскар" в Киеве.

Актриса эффектно выглядела в легком пальто с цветочным принтом, таком же шарфе, черном жилете с V-образным вырезом и черных прямых брюках. Наряд Ольга скомбинировала с красными туфлями-лодочками и красной сумкой с металлической фурнитурой и цветочной вышивкой из бисера.

Ольга Сумская/Фото Maksim Lisovoi

У нее была идеально ровная укладка, макияж с акцентом на глазах и золотая цепочка с кулоном на шее.

Анна была одета в шоколадную водолазку, корсет в тон с цветочными аппликациями и черную юбку макси. На Виталии была черная кожанка, футболка с принтом и черные брюки.

Ольга Сумская с дочкой и мужем/Фото Maksim Lisovoi

О фильме:

Сиквел возвращает зрителей в знакомую глянцевую вселенную, где правила диктует главный редактор глянцевого журнала "Runway" Миранда Пристли (Мерил Стрип), а каждый шаг имеет свою цену. В центре истории - Энди Сакс (Энн Хэтэуэй), которая за эти годы построила собственный путь и сталкивается с прошлым. Вместе с Эмили Чарлтон (Эмили Блант) она оказывается в новой реальности индустрии.

Лента "Дьявол носит Прада 2" с 30 апреля в украинском прокате.

