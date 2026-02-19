Эффектная Пенелопа Крус подчеркнула фигуру кожаным платьем с пикантным декольте

Пенелопа Крус в фотосессии журнала L’Officiel

51-летняя испанская актриса, обладательница премии «Оскар» — Пенелопа Крус — стала главной звездой нового номера журнала L’Officiel. На обложке глянца она позировала в костюме Chanel и прозрачном топе, сквозь который просвечивался черный бюстгальтер.

Стилисты подобрали для Пенелопы интересные наряды: яркую юбку Alaïa, желтую искусственную шубу с интересным «мехом», молочный тренч с черной окантовкой от Chanel, шерстяной костюм с брюками и др.

Одним из самых эффектных стал образ в черном кожаном платье фасона «рыбка», которое подчеркнуло стройную фигуру Пенелопы и ее пышное декольте.

В интервью журналу актриса рассказала о своей новой роли в фильме «Невеста!», о своем осознанном выборе проектов и о том, как изменились ее отношения с актерской деятельностью и славой.

«Я работаю с 17 лет, и мне очень повезло, что у меня есть возможность выбирать проекты и никогда не расставаться со своими детьми. Когда мне было 20 или 30, я снималась в четырех фильмах в год. Сейчас ритм другой. И я не воспринимаю это как должное, потому что могу выбирать проекты, которые мне действительно нравятся, и в то же время могу быть очень вовлеченной как мать — это мой главный приоритет», — рассказывает Пенелопа.

«Мне приходится работать, как и всем остальным, но я очень ценю тот факт, что могу зарабатывать на жизнь профессией, которую так люблю», — признается актриса.

«Я никогда не жалею о том, чему говорю „нет“. Особенно если причина в том, чтобы просто побыть с семьей и воспитывать детей в настоящем моменте», — говорит Крус о совмещении материнства и работы. А она, напомним, воспитывает двух детей, рожденных в браке с актером Хавьером Бардемом: 15-летнего сына Леонардо и 12-летнюю дочь Луну.

Ранее, напомним, Пенелопа Крус появилась на Неделе высокой моды с новой прической, чем удивила фанов.