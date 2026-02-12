Эффектная Приянка Чопра позировала в розовой шубе

Приянка Чопра в Variety / © Instagram Приянки Чопры

43-летняя индийская актриса, модель и «Мисс мира-2000» — Приянка Чопра — стала главной звездой нового выпуска журнала Variety. На обложке глянца она позировала в розовом наряде из перьев и с бриллиантовыми сережками в ушах.

Приянка Чопра в Variety / © Instagram Приянки Чопры

Стилисты подобрали для актрисы красивые образы: розовую шубу, эффектное розовое платье из перьев, платье, расшитое пайетками, «голое» платье из цветов и др.

В интервью журналу Приянка рассказала, как начинала свою кинокарьеру, о критике ее брака с певцом Ником Джонасом, который моложе нее на 10 лет, а также о возвращении в Болливуд.

«Чтобы оказаться там, где я сейчас нахожусь, потребовалось много лет упорного труда. Сейчас я могу выбирать, чем заниматься. Я прекрасно понимаю, какая это привилегия, и отношусь к этому очень серьезно», — признается Чопра, одна из самых известных индийских актрис.

«Начинать карьеру заново в 30 лет — это ужасно. У меня все было хорошо. Я была обеспечена. Я состоялась в бизнесе. И я решила все разрушить», — делится Приянка о том, что несмотря на успешную карьеру в Болливуде она решила переехать в США.

«Я не знаю, что именно в нас так раздражало людей. Думаю, дело было в межкультурном характере — разные страны, разные религии, разница в возрасте. Это было очень обидно. И мы оба просто посмотрели друг на друга и подумали: „Это не имеет значения“, — рассказывает актриса о критике ее отношений с музыкантом Ником Джонасом.

Ранее, напомним, Приянка Чопра удивила романтическим образом. Ее платье было как будто из фарфора.

