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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
276
Время на прочтение
1 мин

Эффектная Рианна позировала в кружевном пеньюаре

Звезда снялась в рекламе собственного бренда.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Рианна

Рианна / © Инстаграм Рианны

38-летняя барбадосская певица Рианны появилась на новых фото летней промокампании коллекции своего бренда нижнего белья Savage x Fenty. Она была запечатлена в синем надувном бассейне, с надувными кругом и мячом.

Рианна / © Инстаграм Рианны

Рианна / © Инстаграм Рианны

Рианна / © Инстаграм Рианны

Рианна / © Инстаграм Рианны

Одета Рианна была в новинку своего бренда — розовый кружевной пеньюар, который она дополнила розовыми мюлями на шпильках и макияжем с акцентом на розовые румяна.

Рианна / © Инстаграм Рианны

Рианна / © Инстаграм Рианны

Рианна / © Инстаграм Рианны

Рианна / © Инстаграм Рианны

Рианна / © Инстаграм Рианны

Рианна / © Инстаграм Рианны

Отметим, Savage X Fenty был запущен Рианной в 2018 году и быстро стал одним из самых популярных брендов нижнего белья благодаря разнообразию размеров, инклюзивности и смелым рекламным кампаниям. Сама певица регулярно становится лицом новых коллекций, демонстрируя новинки своим многомиллионным поклонникам.

Ранее, напомним, папарацци подловили Рианну по дороге на фестиваль.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
276
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