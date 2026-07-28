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- Шоу-бизнес
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Эффектная Рианна позировала в кружевном пеньюаре
Звезда снялась в рекламе собственного бренда.
38-летняя барбадосская певица Рианны появилась на новых фото летней промокампании коллекции своего бренда нижнего белья Savage x Fenty. Она была запечатлена в синем надувном бассейне, с надувными кругом и мячом.
Одета Рианна была в новинку своего бренда — розовый кружевной пеньюар, который она дополнила розовыми мюлями на шпильках и макияжем с акцентом на розовые румяна.
Отметим, Savage X Fenty был запущен Рианной в 2018 году и быстро стал одним из самых популярных брендов нижнего белья благодаря разнообразию размеров, инклюзивности и смелым рекламным кампаниям. Сама певица регулярно становится лицом новых коллекций, демонстрируя новинки своим многомиллионным поклонникам.
Ранее, напомним, папарацци подловили Рианну по дороге на фестиваль.