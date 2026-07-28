Эффектная Рианна позировала в кружевном пеньюаре

Рианна / © Инстаграм Рианны

Реклама

38-летняя барбадосская певица Рианны появилась на новых фото летней промокампании коллекции своего бренда нижнего белья Savage x Fenty. Она была запечатлена в синем надувном бассейне, с надувными кругом и мячом.

Рианна / © Инстаграм Рианны

Рианна / © Инстаграм Рианны

Одета Рианна была в новинку своего бренда — розовый кружевной пеньюар, который она дополнила розовыми мюлями на шпильках и макияжем с акцентом на розовые румяна.

Реклама

Рианна / © Инстаграм Рианны

Рианна / © Инстаграм Рианны

Рианна / © Инстаграм Рианны

Отметим, Savage X Fenty был запущен Рианной в 2018 году и быстро стал одним из самых популярных брендов нижнего белья благодаря разнообразию размеров, инклюзивности и смелым рекламным кампаниям. Сама певица регулярно становится лицом новых коллекций, демонстрируя новинки своим многомиллионным поклонникам.

Реклама

Ранее, напомним, папарацци подловили Рианну по дороге на фестиваль .

Новости партнеров