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- Шоу-бизнес
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Эффектная Рианна позировала в леопардовом пеньюаре
Звезда снова снялась в промокампании своего бренда.
38-летняя барбадосская певица Рианна вновь оказалась в центре внимания благодаря эффектной фотосессии для собственного бренда нижнего белья Savage X Fenty. Певица примерила смелый леопардовый пеньюар с черным кружевом и продемонстрировала фигуру на новых снимках.
Образ Рианна дополнила массивным золотым колье и серьгами, а также черными туфлями. В макияже сделала акцент на дымчатые глаза и подчеркнутые скулы.
На фотографиях она позирует на диване, демонстрируя наряд с разных ракурсов.
Фотосессия посвящена новой модели бренда — Feline Fantasy Underwire Slip — бельевому платью с анималистичным принтом и черным кружевом.
Поклонники певицы не остались равнодушными к ее образу и засыпали публикацию комплиментами.
Отметим, Savage X Fenty был основан в 2018-м, он быстро стал одним из самых популярных брендов нижнего белья благодаря разнообразию размеров, инклюзивности и смелым рекламным кампаниям. Сама Рианна регулярно сама становится героиней рекламных кампаний Savage X Fenty, демонстрируя новинки бренда.
Ранее, напомним, Рианна позировала в нижнем белье и украшениях с бриллиантами за 7 млн гривен.