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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Эффектная Рианна позировала в леопардовом пеньюаре

Звезда снова снялась в промокампании своего бренда.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Рианна

Рианна / © Инстаграм Рианны

38-летняя барбадосская певица Рианна вновь оказалась в центре внимания благодаря эффектной фотосессии для собственного бренда нижнего белья Savage X Fenty. Певица примерила смелый леопардовый пеньюар с черным кружевом и продемонстрировала фигуру на новых снимках.

Рианна / © Инстаграм Рианны

Рианна / © Инстаграм Рианны

Образ Рианна дополнила массивным золотым колье и серьгами, а также черными туфлями. В макияже сделала акцент на дымчатые глаза и подчеркнутые скулы.

Рианна / © Инстаграм Рианны

Рианна / © Инстаграм Рианны

На фотографиях она позирует на диване, демонстрируя наряд с разных ракурсов.

Фотосессия посвящена новой модели бренда — Feline Fantasy Underwire Slip — бельевому платью с анималистичным принтом и черным кружевом.

Рианна / © Инстаграм Рианны

Рианна / © Инстаграм Рианны

Поклонники певицы не остались равнодушными к ее образу и засыпали публикацию комплиментами.

Рианна / © Инстаграм Рианны

Рианна / © Инстаграм Рианны

Отметим, Savage X Fenty был основан в 2018-м, он быстро стал одним из самых популярных брендов нижнего белья благодаря разнообразию размеров, инклюзивности и смелым рекламным кампаниям. Сама Рианна регулярно сама становится героиней рекламных кампаний Savage X Fenty, демонстрируя новинки бренда.

Ранее, напомним, Рианна позировала в нижнем белье и украшениях с бриллиантами за 7 млн гривен.

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