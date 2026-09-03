Эффектная Рианна позировала в леопардовом пеньюаре

Рианна / © Инстаграм Рианны

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38-летняя барбадосская певица Рианна вновь оказалась в центре внимания благодаря эффектной фотосессии для собственного бренда нижнего белья Savage X Fenty. Певица примерила смелый леопардовый пеньюар с черным кружевом и продемонстрировала фигуру на новых снимках.

Рианна / © Инстаграм Рианны

Образ Рианна дополнила массивным золотым колье и серьгами, а также черными туфлями. В макияже сделала акцент на дымчатые глаза и подчеркнутые скулы.

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Рианна / © Инстаграм Рианны

На фотографиях она позирует на диване, демонстрируя наряд с разных ракурсов.

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Фотосессия посвящена новой модели бренда — Feline Fantasy Underwire Slip — бельевому платью с анималистичным принтом и черным кружевом.

Рианна / © Инстаграм Рианны

Поклонники певицы не остались равнодушными к ее образу и засыпали публикацию комплиментами.

Рианна / © Инстаграм Рианны

Отметим, Savage X Fenty был основан в 2018-м, он быстро стал одним из самых популярных брендов нижнего белья благодаря разнообразию размеров, инклюзивности и смелым рекламным кампаниям. Сама Рианна регулярно сама становится героиней рекламных кампаний Savage X Fenty, демонстрируя новинки бренда.

Ранее, напомним, Рианна позировала в нижнем белье и украшениях с бриллиантами за 7 млн гривен.

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