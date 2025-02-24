Эффектная Рианна засветила ягодицы на обложке глянца

37-летня барбадосская певица Рианна стала главной звездой специального выпуска журнала Harper's Bazaar. На обложке глянца она позировала в смелом образе – легком муслиновом платье от Dior со шлейфом, которое пикантно обнажило ее ногу и ягодицы.

Стилисты подобрали для звезды и другие интересные наряды, подчеркивающие ее пышные формы: мини-платье с бахромой, бронзовый корсет и мини-шорты, черное боди с интересным декольте и др. Все образы также были от Dior.

В интервью журналу Рианна о начале своей карьеры, своем первом сингле, моде, своем бренде, о семье, детях и возлюбленном.

"Я никогда не недооценивала потребителя. Думаю, что другие делают это. Они думают, что могут пустить пыль в глаза потребителю и продать ему то, каким должен быть идеал красоты. И я не знаю, связано ли это с эпохой социальных сетей или просто временем, но люди не глупы. Люди не слепы к тому, что происходит. Они понимают маркетинг; они понимают стратегию. Они знают, когда вы фальшивите", - говорит Рианна, рассказывая о своем успешном бренде Savage X Fenty.

"Каждое решение, которое я принимаю, вращается вокруг них (детей – Прим. ред), но все, что я делаю, что мне нравится, лишает меня их", - отмечает певица, рассказывая о балансе между карьерой и материнством.

"Самое замечательное в Рокки — видеть его отцом, его чистоту, его обаяние. Меня раздражает, что мои сыновья иногда просто живут для него больше, чем для меня. И я думаю: "Знаете, кто вообще-то вас выносил? Знаете, кто вас родил?" И они любят его, когда я это вижу, о, это лучшее, что может быть", - делится Рианна, рассказывая о отце своих детей - A$AP Rocky.

Ранее, напомним, Рианна пришла поддержать возлюбленного в суде. Его обвиняли в вооруженном нападении на его уже бывшего друга Террела Эфрона, A$AP Rocky грозило 24 года тюрьмы.

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