Эффектная Рози Хантингтон-Уайтли в бикини и шубе позировала на горнолыжном курорте

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли показала в своем Instagram серию фото, сделанных на горнолыжном курорте.

Фото были сделаны в рамках промокампании популярного бренда Alo. Рози позировала на фоне заснеженных леса и гор. На ней были лишь белое бикини, меховая шапка, шуба и меховые сапоги. На некоторых снимках модель приспустила шубу с плеч.

«Детка, на улице холодно», — написала англичанка под фото. Выглядит Хантингтон-Уайтли потрясающе.

Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли — мама двух детей. Вместе с возлюбленным — 58-летним актером Джейсоном Стэтхэмом — они воспитывают 8-летнего сына Джека Оскара и трехлетнюю дочь Изабеллу Джеймс. Недавно модель показывала с ними фото — они побывали в резиденции Санта-Клауса.