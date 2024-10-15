Эффектная Рози Хантингтон-Уайтли в сетчатом боди засветила грудь

Модель похвасталась пикантным образом.
37-летняя британская супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Рози Хантингтон-Уайтли – недавно выпустила линейку одежды в коллаборации с Wardrobe.NYC, в которую вошли наряды, которые сама носит модель в реальной жизни.
Неудивительно, что в промокампании снялась сама Рози. На одном рекламной снимке она позирует в откровенном луке, состоящем из сетчатого боди, сквозь которое пикантно просвечивается грудь модели, черных брюк и туфель на низком каблуке.
Стоимость такого боди составляет 350 долларов.
Напомним, ранее Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала стройные ноги на мероприятии, организованном ювелирным брендом Tiffany & Co, амбассадором которого она является. Модель появилась в черном двубортном приталенном платье-жакете от Wardrobe.NYC (как раз из своей именной линейки) с опущенной линией плеч и без воротника. Короткий наряд прекрасно подчеркнул ее стройные ноги.
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