Эффектная штучка: участница "Холостяка-10" похвасталась стройной фигурой в розовом купальнике

Алина Ляшук снялась в яркой фотосессии.
Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" — Алина Ляшук — снялась в новой интересной фотосессии. Фото и видео со съемки она выложила в Instagram.
Сначала красавица предстала перед камерой в классическом бежевом тренче, который сняла, и показала стройную фигуру в ярко-розовом сплошном купальнике.
Купальник имел глубокое декольте и пояс-бант на талии.
Свой гламурный лук Алина дополнила черными босоножками с серебряными украшениями на застежках.
Кудрявая прическа и насыщенный макияж с акцентом на синих тенях завершили аутфит Ляшук.
А еще девушка позировала в розовой блузке с бантом на воротнике и в белых штанах.
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