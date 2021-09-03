Эффектная штучка: участница "Холостяка-10" похвасталась стройной фигурой в розовом купальнике

Алина Ляшук снялась в яркой фотосессии.

Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" — Алина Ляшук — снялась в новой интересной фотосессии. Фото и видео со съемки она выложила в Instagram.

Сначала красавица предстала перед камерой в классическом бежевом тренче, который сняла, и показала стройную фигуру в ярко-розовом сплошном купальнике.

Купальник имел глубокое декольте и пояс-бант на талии.

Алина Ляшук / Instagram Алины Ляшук

Свой гламурный лук Алина дополнила черными босоножками с серебряными украшениями на застежках.

Кудрявая прическа и насыщенный макияж с акцентом на синих тенях завершили аутфит Ляшук.

А еще девушка позировала в розовой блузке с бантом на воротнике и в белых штанах.

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