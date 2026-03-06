- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 246
- Время на прочтение
- 1 мин
Эффектная Сидни Суини позировала в нижнем белье своего бренда
Похоже, звезда собирается составить конкуренцию Ким Кардашьян и Рианне, ведь тоже основала свой бренд нижнего белья.
28-летняя американская актриса Сидни Суини, прославившаяся благодаря сериалу «Эйфория», запустила бренд нижнего белья Syrn. Звезда говорит, что хотела создать удобное белье для женщин всех параметров, и утверждает, что ее марка «понимает женщин, не поучает их».
В промокампании новой линейки снялась сама Сидни, что неудивительно. Она примерила бесшовные комплекты в белом, черном и бежевом цветах. Белье эффектно подчеркнуло ее пышные формы.
Цены на белье от Суини стартуют от 19 долларов, а размерная сетка варьируется с XXS до 3X.
Отметим, первую коллекцию бренда раскупили за первые сутки, однако без скандала не обошлось. Одно из рекламных видео Сидни сняла возле легендарного знака HOLLYWOOD и в нем обвешала памятник бюстгальтерами своего бренда. Актриса и ее команда имели разрешение от FilmLA на съемки возле знака, однако у нее не было разрешения касаться его или подниматься на него.
Ранее, напомним, Сидни Суини снялась в фотосессии для глянца и рассказала, делала ли пластические операции.