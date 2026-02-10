Эффектная Сидни Суини сверкнула пышными формами на страницах глянца и ответила своим хейтерам

Сидни Суини в Cosmopolitan

Реклама

28-летняя американская актриса Сидни Суини, прославившаяся благодаря сериалу «Эйфория», стала главной звездой нового номера журнала Cosmopolitan. На обложке глянца она появилась в смелом образе — розовом кружевном бюстгальтере и розовом топе.

Сидни Суини в Cosmopolitan

Вообще, все образы из фотосессии были достаточно откровенными, ведь в их основе были комплекты нижнего белья бренда Syrn, который недавно основала сама Сидни и уже даже попала из-за него в скандал.

Сидни Суини в Cosmopolitan

Сидни Суини в Cosmopolitan

Сидни Суини в Cosmopolitan

«Я хочу показать женщинам, что мы можем вернуть себе свою силу и стать полностью свободными. Я хочу, чтобы SYRN олицетворял собой право выбора, — рассказала Суини о своем бренде в интервью журналу. — Все мои дизайнеры — женщины, и у меня потрясающая, разносторонняя команда. Мои модели — это прекрасные люди с самыми разными типами телосложения. Я всегда говорю: «Я хочу видеть это на каждой фигуре». Я не могу быть единственной моделью. Мне нужно убедиться, что каждая чувствует себя в этом действительно хорошо».

Реклама

«Я никогда не делала никаких пластических операций. Мне бы хотелось, чтобы в социальных сетях существовали ограничения на распространение ложной информации», — заявила актриса в ответ на заявления о том, что она прибегала к услугам пластических хирургов.

Сидни Суини в Cosmopolitan

Сидни Суини в Cosmopolitan

Сидни Суини в Cosmopolitan

«Я не политический человек. Я работаю в сфере искусства. Я здесь не для того, чтобы рассуждать о политике. Это не та область, в которую я когда-либо представлял себя вовлеченным. Я стала актрисой, потому что мне нравится рассказывать истории, но я не верю в ненависть ни в какой форме. Я считаю, что мы все должны любить друг друга, уважать и понимать друг друга», — сказала Сидни в ответ на хейт за «поддержку» Трампа.

Сидни Суини в Cosmopolitan

Сидни Суини в Cosmopolitan

Ранее, напомним, Сидни Суини в винтажном платье с драпировкой впервые появилась на публике после скандала с бюстгальтерами.