Эффектная супермодель Адриана Лима снялась для глянца и показала своих пятерых детей

Адриана Лима

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43-летняя бразильская супермодель и «ангел» Victoria’s Secret Адриана Лима стала звездой летнего номера японской редакции Vogue. Бразильянка позировала в бассейне, в оранжевом купальнике и со шлангом в руках, около холодильника на кухне и в компании своих детей.

Адриана Лима

Адриана Лима

Адриана Лима

Адриана Лима

Стилисты подобрали для нее наряды, подчеркивающие ее похудевшую фигуру, над которой она усердно трудится в спортзале. Лима любит тренировки по боксу, и на некоторых снимках она запечатлена в боксерских перчатках во время одной из них.

Адриана Лима

Адриана Лима

Адриана Лима

Для поклонников модели интересны стали те фото, на которых она запечатлена в окружении своих пятерых детей. Напомним, Адриана воспитывает двух дочерей от бывшего мужа Марка Ярича — 15-летнюю Валентину и 12-летнюю Сиенну, от нынешнего мужа — Андре Леммерса — 29 августа 2022-го она родила сына Сайена. Также она считает своими детьми сына и дочь нынешнего возлюбленного Андре.

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Адриана Лима с детьми

Адриана Лима с детьми

«Дом там, где мои дети. Я люблю их всех одинаково — независимо от крови», — делится Адриана. И добавляет: «У меня действительно большая семья, и это настоящий хаос. Но понимание, юмор и честный диалог помогают сохранить гармонию дома».

«Когда мои дети смотрят на меня, они видят не модель, а свою маму. Это напоминает мне каждый день быть добрее к себе, подавать пример и стремиться к здоровью и равновесию, а не к совершенству. Это не только то, чему я их учу, но и они меня», — рассказывает модель в интервью журналу.

Адриана Лима

Адриана Лима

Адриана Лима

Адриана Лима

Адриана Лима

Ранее, напомним, Адриана Лима сходила на футбольный матч. модель посетила игру между командами «Пари Сен-Жермен» и «Олимпик» на стадионе в Париже.