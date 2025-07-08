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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
809
Время на прочтение
2 мин

Эффектная супермодель Адриана Лима снялась для глянца и показала своих пятерых детей

Бразильянка снялась в новой фотосессии для известного журнала.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Адриана Лима

Адриана Лима

43-летняя бразильская супермодель и «ангел» Victoria’s Secret Адриана Лима стала звездой летнего номера японской редакции Vogue. Бразильянка позировала в бассейне, в оранжевом купальнике и со шлангом в руках, около холодильника на кухне и в компании своих детей.

Адриана Лима

Адриана Лима

Адриана Лима

Адриана Лима

Адриана Лима

Адриана Лима

Адриана Лима

Адриана Лима

Стилисты подобрали для нее наряды, подчеркивающие ее похудевшую фигуру, над которой она усердно трудится в спортзале. Лима любит тренировки по боксу, и на некоторых снимках она запечатлена в боксерских перчатках во время одной из них.

Адриана Лима

Адриана Лима

Адриана Лима

Адриана Лима

Адриана Лима

Адриана Лима

Для поклонников модели интересны стали те фото, на которых она запечатлена в окружении своих пятерых детей. Напомним, Адриана воспитывает двух дочерей от бывшего мужа Марка Ярича — 15-летнюю Валентину и 12-летнюю Сиенну, от нынешнего мужа — Андре Леммерса — 29 августа 2022-го она родила сына Сайена. Также она считает своими детьми сына и дочь нынешнего возлюбленного Андре.

Адриана Лима с детьми

Адриана Лима с детьми

Адриана Лима с детьми

Адриана Лима с детьми

«Дом там, где мои дети. Я люблю их всех одинаково — независимо от крови», — делится Адриана. И добавляет: «У меня действительно большая семья, и это настоящий хаос. Но понимание, юмор и честный диалог помогают сохранить гармонию дома».

«Когда мои дети смотрят на меня, они видят не модель, а свою маму. Это напоминает мне каждый день быть добрее к себе, подавать пример и стремиться к здоровью и равновесию, а не к совершенству. Это не только то, чему я их учу, но и они меня», — рассказывает модель в интервью журналу.

Адриана Лима

Адриана Лима

Адриана Лима

Адриана Лима

Адриана Лима

Адриана Лима

Адриана Лима

Адриана Лима

Адриана Лима

Адриана Лима

Ранее, напомним, Адриана Лима сходила на футбольный матч. модель посетила игру между командами «Пари Сен-Жермен» и «Олимпик» на стадионе в Париже.

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Дата публикации
Количество просмотров
809
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