Эффектная Зои Кравиц в платье из золотой "фольги" засветила помолвочное кольцо

Зои Кравиц / © Associated Press

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Для выхода на красную дорожку 37-летняя американская актриса Зои Кравиц выбрала эффектный наряд от Saint Laurent, который подчеркнул ее стройную фигуру.

Перед фотографами Кравиц появилась в золотом платье-миди из коллекции Saint Laurent весна-лето 2027. Наряд с фактурным верхом и облегающим силуэтом спереди выглядел достаточно сдержанно, однако главным акцентом стала полностью открытая спина.

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© Associated Press

Образ актриса дополнила крупными золотыми серьгами в форме цветов и элегантными слингбэками на каблуках с золотым носком. Волосы Зои собрала в пучок, а в макияже сделала ставку на теплые оттенки.

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Зои Кравиц / © Associated Press

На церемонии Кравиц поддержала креативного директора Saint Laurent Энтони Ваккарелло, который получил награду International Designer of the Year.

Зои Кравиц / © Associated Press

Особое внимание поклонников привлекло помолвочное кольцо на безымянном пальце Кравиц. Ранее в СМИ появились сообщения о ее помолвке с британским музыкантом Гарри Стайлсом, однако пара предпочитает не афишировать подробности личной жизни.

Отметим, CFDA Fashion Awards — одна из главных ежегодных церемоний американской индустрии моды. Премия объединяет дизайнеров, моделей и знаменитостей, отмечая выдающиеся достижения в фэшн-индустрии. Среди гостей в этом году были замечены Памела Андерсон в изысканном платье, Ники Хилтон с эффектным шлейфом, Эль Фэннинг в роскошном плаще, а также супермодель Адриана Лима в молочном платье с глубоким декольте.

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