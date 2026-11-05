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Эффектная Зои Кравиц в платье из золотой "фольги" засветила помолвочное кольцо
Звезда посетила церемонию CFDA Fashion Awards 2026, которая состоялась в Нью-Йорке, в Американском музее естественной истории.
Для выхода на красную дорожку 37-летняя американская актриса Зои Кравиц выбрала эффектный наряд от Saint Laurent, который подчеркнул ее стройную фигуру.
Перед фотографами Кравиц появилась в золотом платье-миди из коллекции Saint Laurent весна-лето 2027. Наряд с фактурным верхом и облегающим силуэтом спереди выглядел достаточно сдержанно, однако главным акцентом стала полностью открытая спина.
Образ актриса дополнила крупными золотыми серьгами в форме цветов и элегантными слингбэками на каблуках с золотым носком. Волосы Зои собрала в пучок, а в макияже сделала ставку на теплые оттенки.
На церемонии Кравиц поддержала креативного директора Saint Laurent Энтони Ваккарелло, который получил награду International Designer of the Year.
Особое внимание поклонников привлекло помолвочное кольцо на безымянном пальце Кравиц. Ранее в СМИ появились сообщения о ее помолвке с британским музыкантом Гарри Стайлсом, однако пара предпочитает не афишировать подробности личной жизни.
Отметим, CFDA Fashion Awards — одна из главных ежегодных церемоний американской индустрии моды. Премия объединяет дизайнеров, моделей и знаменитостей, отмечая выдающиеся достижения в фэшн-индустрии. Среди гостей в этом году были замечены Памела Андерсон в изысканном платье, Ники Хилтон с эффектным шлейфом, Эль Фэннинг в роскошном плаще, а также супермодель Адриана Лима в молочном платье с глубоким декольте.