Эффектно: американская актриса подчеркнула сексуальные формы ярким мини-платьем

Лорен Лондон вышла в свет в стильном образе.

Американская актриса Лорен Лондон посетила премьеру фильма Netflix – You People - в Лос-Анджелесе, в котором сыграла главную роль.

Перед фотографами звезда предстала в ярком луке. Она подчеркнула сексуальную фигуру "песочные часы" красно-розовым платьем с принтом от бренда Alex Perry.

Лорен Лондон / Фото: Associated Press

Наряд Лондон скомбинировал с босоножками цвета металлик на шпильках и со шнуровками на лодыжках.

Лорен сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на пышных ресницах, украсила уши золотыми серьгами-кольцами, а руки – золотыми кольцами.

Лорен Лондон / Фото: Associated Press

В фильме, снятом Кением Беррисом, рассказывается о романе между белым евреем и чернокожей мусульманкой и о конфликтах между их семьями.

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