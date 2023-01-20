Эффектно: американская актриса подчеркнула сексуальные формы ярким мини-платьем

Лорен Лондон вышла в свет в стильном образе.
Американская актриса Лорен Лондон посетила премьеру фильма Netflix – You People - в Лос-Анджелесе, в котором сыграла главную роль.
Перед фотографами звезда предстала в ярком луке. Она подчеркнула сексуальную фигуру "песочные часы" красно-розовым платьем с принтом от бренда Alex Perry.
Наряд Лондон скомбинировал с босоножками цвета металлик на шпильках и со шнуровками на лодыжках.
Лорен сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на пышных ресницах, украсила уши золотыми серьгами-кольцами, а руки – золотыми кольцами.
В фильме, снятом Кением Беррисом, рассказывается о романе между белым евреем и чернокожей мусульманкой и о конфликтах между их семьями.
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