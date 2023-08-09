Эффектно и соблазнительно: британская певица в наряде в сетку сходила в театр

Лили Аллен выбрала для своего выхода пикантный лук.
Лили Аллен попала в объективы папарацци, выходя из театра герцога Йоркского после выступления в The Pillowman в Лондоне.
Артистка выглядела соблазнительно и эффектно в черном наряде в сетку. На ней было платье, кроп-топ, стринги и велосипедки. В этом луке Аллен продемонстрировала спереди и сзади стройную подтянутую фигуру.
Аутфит Лили дополнила черными атласными босоножками на высокой платформе и каблуках и вместительной черной сумкой.
Она сделала скромную укладку, едва заметный макияж, в ушах были длинные серьги. Гигиенический маникюр и бордовый педикюр завершили образ певицы.
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