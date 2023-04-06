Эффектно не получилось: новая "Русалочка" Холли Бейли оконфузилась, выходя из машины

Актриса забыла приподнять длинный подол платья и чуть его не испортила.
23-летняя актриса и певица Холли Бейли, которая совсем скоро появится в ремейке сказки Disney "Русалочка", привлекла внимание во Флориде, когда позировала для фотографов. Актриса рекламировала платье от бренда H&M из коллекции Innovation Stories.
На девушке было обтягивающее черное длинное платье на одно плечо, украшенное крупным черным бисером.
Лук Холли дополняли солнцезащитные очки от бренда DMY BY DMY, высокая прическа с дредами, серьги и мюли на высоких каблуках.
Звезда пыталась эффектно позировать фотографам, но, когда она выходила из машины, с ней случился небольшой конфуз - каблук ее обуви зацепился за длинный подол платья и чуть его не порвал.
Так что эффектный выход не получился.
Напомним, фильм "Русалочка" от Disney в украинский прокат выйдет 25 мая.
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