Эффектно: участница "Холостяка" разделась перед камерой и залезла в ванну

Розали Номбре продемонстрировала стройную фигуру перед купанием.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Розали Номбре – поделилась с поклонниками в Instagram пикантным видео.

На нем девушка под музыку идет к ванне, снимает черный короткий халат с крыльями на спине и оказывается в ванне перед окном. Получилось эффектно.

Номбре продемонстрировала свою стройную подтянутую фигуру.

В подписи к видео Розали рассказала забавную историю со свидания:

"На днях была на свидании (хоть большинство моих крошек и считает, что я хожу только на работу). Парень показался странным. Я задала ему вопрос: у тебя уже кто-то есть?

На что он ответил: "Есть пока что, но она меня уже не устраивает. Но я не дурак, не хожу в магазин за новой парой босиком". Занавес, актеры кланяются, зал шокирован развязкой - женщина сравнена с кроссовками. Так вот, сегодня у нас видео о том, как в ванной оставили откисать старо-новый кроссовок".

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