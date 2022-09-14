Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Эффектное появление: Миранда Керр в мини-платье с пайетками продемонстрировала стройные ноги

Дата публикации
Просмотры
827
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Эффектное появление: Миранда Керр в мини-платье с пайетками продемонстрировала стройные ноги

Миранда Керр / Фото: Getty Images

39-летняя австралийская модель в эффектном аутфите посетила презентацию книги.

Давненько мы не видели Миранда Керр. И вот звезда порадовала нас своим эффектным выходом. Модель посетила презентацию книги Эдварда Эннинфула OBE "A Visible Man", которая состоялась в отеле Sunset Tower в Лос-Анджелесе.

Кэрр одела черное мини-платье, расшитое пайетками, которое идеально сидело на ее стройной фигуре и подчеркнуло красивые ноги. Наряд имели американскую пройму с бантом.

Миранда Керр / © Getty Images
Миранда Керр / Фото: Getty Images

Красавица обула черные босоножки на шпильках и подобрала черный бархатный клатч.

Миранда сделала волнистую укладку, легкий макияж и украсила руки множеством колец с камнями и браслетом.

Когда она улыбалась на камеру, то демонстрировала свои фирменные ямки на щеках.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация