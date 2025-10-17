Эффектное появление: одна из участниц "Холостяка-14" приехала верхом на лимузине

Реклама

Сегодня, 17 октября, стартовал 14-ый сезон романтического реалити-шоу «Холостяк» на телеканале СТБ. Главный герой проекта Тарас Цимбалюк знакомится с девушками, которые решили прийти на проект.

Одна из участниц — организатор ивентов Ира — решила удивить Тараса своим эффектным появлением на знакомство с ним. Она приехала верхом на белом лимузине.

Тарас был поражен таким появлением. Он подошел к машине и помог девушке спуститься оттуда на землю.

Реклама

Ирина предстала в образе total black. На ней были леггинсы, асимметричный топ с драпировкой и капюшон — «фата» на голове.