Шоу-бизнес
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
58
Время на прочтение
1 мин

Эффектное возвращение: Бейонсе в короне и "голом" платье-скелете произвела фурор на Met Gala

Это первое появление поп-дивы на Балу Института костюма за 10 лет.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Бейонсе / © Associated Press

Бейонсе произвела настоящий фурор своим появлением на благотворительном Бале Института костюма Met Gala 2026, который состоялся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Мероприятие было посвящено открытию выставки «Costume Art» («Искусство костюма»). Звезда стала сопредседателем ивента.

Артистка сияла перед собравшимися в роскошном прозрачном нюдовом платье макси, украшенном вышивкой в виде кристаллического скелета, с рукавами-перчатками. Его для нее создал бывший креативный директор бренда Balmain Оливье Рустен.

Аутфит Бейонсе дополнила объемным длиннющим серым пальто-накидкой из страусиных перьев.

На голове у нее была массивная корона с кристаллами, из-под которой на спину спадали объемные локоны. Она была похожа на настоящую королеву Бала.

Обута звезда была в сатиновые остроносые босоножки карамельного оттенка на высоких платформах и шпильках.

Певица украсила уши бриллиантовыми серьгами-кольцами и сделала макияж смоки-айс и с акцентными блестящими тенями.

На Met Gala Бейонса пришла вместе со своим мужем Jay-Z и 14-летней дочерью Блю Айви Картер, чем нарушила правило запрета входа на мероприятие несовершеннолетним.

