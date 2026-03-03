- Дата публикации
Эффектные блондинки: сестры-двойняшки в купальниках цвета сливочного масла похвастались красивыми фигурами
Джессика Гейл показала фолловерам совместные селфи с сестрой.
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — опубликовала в Instagram яркие снимки с отдыха, на которых она позировала вместе со своей сестрой-двойняшкой Евой.
Блондинки позировали в романтических купальниках цвета сливочного масла с рюшами разных моделей. Девушки похвастались стройными фигурами, пышными декольте и красивым загаром.
«Когда ты видишь меня, ты видишь ее», — подписала Джесс фотографии.
Напомним, ранее Джессика Хейл позировала в соблазнительном красном ансамбле на пляже на таиландском острове Пхи-Пхи.