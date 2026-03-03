Эффектные блондинки: сестры-двойняшки в купальниках цвета сливочного масла похвастались красивыми фигурами

Джессика и Ева Гейл

Реклама

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — опубликовала в Instagram яркие снимки с отдыха, на которых она позировала вместе со своей сестрой-двойняшкой Евой.

Джессика и Ева Гейл

Блондинки позировали в романтических купальниках цвета сливочного масла с рюшами разных моделей. Девушки похвастались стройными фигурами, пышными декольте и красивым загаром.

Джессика и Ева Гейл

«Когда ты видишь меня, ты видишь ее», — подписала Джесс фотографии.

Реклама

Джессика и Ева Гейл

Напомним, ранее Джессика Хейл позировала в соблазнительном красном ансамбле на пляже на таиландском острове Пхи-Пхи.