ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
174
Время на прочтение
1 мин

Эффектные блондинки: сестры-двойняшки в купальниках цвета сливочного масла похвастались красивыми фигурами

Джессика Гейл показала фолловерам совместные селфи с сестрой.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джессика и Ева Гейл

Джессика и Ева Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — опубликовала в Instagram яркие снимки с отдыха, на которых она позировала вместе со своей сестрой-двойняшкой Евой.

Джессика и Ева Гейл

Джессика и Ева Гейл

Блондинки позировали в романтических купальниках цвета сливочного масла с рюшами разных моделей. Девушки похвастались стройными фигурами, пышными декольте и красивым загаром.

Джессика и Ева Гейл

Джессика и Ева Гейл

«Когда ты видишь меня, ты видишь ее», — подписала Джесс фотографии.

Джессика и Ева Гейл

Джессика и Ева Гейл

Напомним, ранее Джессика Хейл позировала в соблазнительном красном ансамбле на пляже на таиландском острове Пхи-Пхи.

Дата публикации
Количество просмотров
174
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie