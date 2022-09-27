Эффектные блондинки: звезды сериала "Беверли-Хиллз" в обтягивающих нарядах с аппликациями посетили фестиваль

Тори Спеллинг и Дженни Гарт в похожих луках позировали перед фотографами на музыкальном мероприятии.

Звезды популярного в 90-х телесериала "Беверли-Хиллз, 90210" — Тори Спеллинг и Дженни Гарт — посетили музыкальный фестиваль iHeartRadio 2022, состоявшийся на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада. Позировали на красной дорожке они, взявшись за руки.

Тори Спеллинг / Фото: Getty Images

Эффектные блондинки выбрали для мероприятия похожие черные ансамбли. 49-летняя Тори подчеркнула стройную фигуру обтягивающим мини-платьем, сверху которой надела прозрачное платье миди с цветочными аппликациями. Лук актриса дополнила черными босоножками на шпильках.

Спеллинг накрутила волосы в локоны, собрала верхние пряди в высокий хвост и выпустила спереди пряди. Она сделала насыщенный макияж с акцентом на пышных ресницах, украсила уши массивными золотыми серьгами, а руки – золотыми браслетами и кольцами. Маникюр с дизайном завершил ее аутфит.

Тори Спеллинг / Фото: Getty Images

На 50-летней Гарт был черный обтягивающий топ с глубоким декольте и полупрозрачные брюки-клеш с цветочными аппликациями. Наряд она дополнила черными остроносыми туфлями.

Дженни Гарт / Фото: Getty Images

Укладка с локонами, вечерний макияж и длинные серьги с камнями завершили аутфит актрисы.

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