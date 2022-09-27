Эффектные блондинки: звезды сериала "Беверли-Хиллз" в обтягивающих нарядах с аппликациями посетили фестиваль

Тори Спеллинг и Дженни Гарт в похожих луках позировали перед фотографами на музыкальном мероприятии.
Звезды популярного в 90-х телесериала "Беверли-Хиллз, 90210" — Тори Спеллинг и Дженни Гарт — посетили музыкальный фестиваль iHeartRadio 2022, состоявшийся на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада. Позировали на красной дорожке они, взявшись за руки.
Эффектные блондинки выбрали для мероприятия похожие черные ансамбли. 49-летняя Тори подчеркнула стройную фигуру обтягивающим мини-платьем, сверху которой надела прозрачное платье миди с цветочными аппликациями. Лук актриса дополнила черными босоножками на шпильках.
Спеллинг накрутила волосы в локоны, собрала верхние пряди в высокий хвост и выпустила спереди пряди. Она сделала насыщенный макияж с акцентом на пышных ресницах, украсила уши массивными золотыми серьгами, а руки – золотыми браслетами и кольцами. Маникюр с дизайном завершил ее аутфит.
На 50-летней Гарт был черный обтягивающий топ с глубоким декольте и полупрозрачные брюки-клеш с цветочными аппликациями. Наряд она дополнила черными остроносыми туфлями.
Укладка с локонами, вечерний макияж и длинные серьги с камнями завершили аутфит актрисы.
Читайте также:
- Спеллинг в леопардовых туфлях, а Гарт – в комбинезоне с вырезами: звездные леди посетили выставку костюмов сериала "Беверли-Хиллз 90210"
- В розовом мини-платье с декольте и рюшами: Тори Спеллинг продемонстрировала гламурный лук
- Тори Спеллинг отпраздновала день рождения огромной свиньи на фоне елки и камина.