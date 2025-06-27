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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Эффектные красавицы: сестер Кайли и Кендалл Дженнер заметили перед свадьбой Безоса в Италии

Сестер Кайли Дженнер и Кендалл Дженнер заметили папарацци перед свадьбой Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сестры Кайли Дженнер и Кендалл Дженнер

Сестры Кайли Дженнер и Кендалл Дженнер / © Getty Images

Известные красавицы и участницы популярного реалити-шоу появились среди гостей этого грандиозного мероприятия.

Кайли и Кендалл сфотографировали, когда она выходили из отеля и садились в водное такси, чтобы отправится на вечеринку. Сестры были одеты в легкие летние коктейльные платья. Кайли носила кружевной наряд от Dolce & Gabbana из коллекции 2001 года, который дополнила черной сумкой и мюлями. А вот Кендалл блистала в длинном платье от Roberto Cavalli из коллекции весна-лето 2002, которое украшал цветочный принт.

Сестры Кайли Дженнер и Кендалл Дженнер / © Getty Images

Сестры Кайли Дженнер и Кендалл Дженнер / © Getty Images

Но также на свадьбу прибыли старшие сестры девушек и их мама. Ким, Хлое и Крис заметили в тот же день и все они выбрали эффектные наряды от известных брендов.

Крис Дженнер / © Getty Images

Крис Дженнер / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Хлое Кардашьян / © Getty Images

Хлое Кардашьян / © Getty Images

Сама же невеста Лорен Санчес блистала перег гостями в платье с вышивкой от Schiaparelli.

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