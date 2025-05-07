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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Эффектные красотки в брендовых луках: Дженна Ортега и Сабрина Карпентер сходили на вечеринку

Звезды-подруги Дженна Ортега и Сабрина Карпентер посетили Met Gala 2025, который состоялся в Нью-Йорке.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Дженна Ортега и Сабрина Карпентер

Дженна Ортега и Сабрина Карпентер / © Getty Images

На ступеньках Метрополитен-музея они продемонстрировали кутюрные наряды от люксовых Модных домов.

Сабрина носила наряд от Louis Vuitton без юбки, а Дженна удивила всех платьем от Balmain, которое было сделано из металлических линеек.

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Однако после официальной части они также появились на афтепати. Дженна взяла пример из Сабрины и сменила длинное платье на черное боди, подчеркнув так ноги. Ее наряд и сумка были от Balmain.

А вот Карпентер носила маскулинный наряд, который включал рубашку, галстук и широкие черные брюки. Также поп-звезда носила туфли на платформе и желтую шубу. Этот ее образ тоже был от Louis Vuitton.

Дженна Ортега и Сабрина Карпентер / © Getty Images

Дженна Ортега и Сабрина Карпентер / © Getty Images

Также Сабрина носила шубу, но другого бренда, перед началом мероприятия Met Gala. Ее подловили папарацци возле отеля.

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

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Ріанна_1 / © Associated Press

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Шакира_2 / © Associated Press

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Карли Клосс_3 / © Associated Press

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Кім Кардашян_4 / © Associated Press

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Лиса _4 / © Associated Press

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Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

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Деми Мур_4 / © Associated Press

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Эшли Грэм_4 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_10 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_18 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_8 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_14 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_17 / © Associated Press

© Associated Press

Дженна Ортега_1 / © Associated Press

© Associated Press

София Ричи_1 / © Associated Press

© Associated Press

Приянка Чопра и Ник Джонас _1 / © Associated Press

© Associated Press

Сідні Свіні_5 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Бибер_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мона Патель_2 / © Associated Press

© Associated Press

Сабрина Карпентер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo_2 / © Associated Press

© Associated Press

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