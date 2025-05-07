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- Шоу-бизнес
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Эффектные красотки в брендовых луках: Дженна Ортега и Сабрина Карпентер сходили на вечеринку
Звезды-подруги Дженна Ортега и Сабрина Карпентер посетили Met Gala 2025, который состоялся в Нью-Йорке.
На ступеньках Метрополитен-музея они продемонстрировали кутюрные наряды от люксовых Модных домов.
Сабрина носила наряд от Louis Vuitton без юбки, а Дженна удивила всех платьем от Balmain, которое было сделано из металлических линеек.
Однако после официальной части они также появились на афтепати. Дженна взяла пример из Сабрины и сменила длинное платье на черное боди, подчеркнув так ноги. Ее наряд и сумка были от Balmain.
А вот Карпентер носила маскулинный наряд, который включал рубашку, галстук и широкие черные брюки. Также поп-звезда носила туфли на платформе и желтую шубу. Этот ее образ тоже был от Louis Vuitton.
Также Сабрина носила шубу, но другого бренда, перед началом мероприятия Met Gala. Ее подловили папарацци возле отеля.