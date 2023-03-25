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Эффектные красотки в Мексике: сестры Кардашьян в купальниках похвастались сексуальными фигурами

Эффектные красотки в Мексике: сестры Кардашьян в купальниках похвастались сексуальными фигурами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1961
Время на прочтение
1 мин
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Эффектные красотки в Мексике: сестры Кардашьян в купальниках похвастались сексуальными фигурами

Сестры Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким и Хлое Кардашьян устроили импровизированную фотосессию на отдыхе на курорте Лос-Кабос.

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram снимки из отпуска в Лос-Кабосе, расположенном на южном краю мексиканского полуострова Нижняя Калифорния. Отдыхала она в компании своей сестры Хлое.

Сестры Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Сестры Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Красавицы загорали на шезлонгах у бассейна, где устроили импровизированную фотосессию. Сестры похвастались сексуальными формами. На Ким было черное бикини, а на Хлое – сплошной темно-коричневый купальник. Волосы они распустили и дополнили луки черными очками.

Сестры Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Сестры Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян
Сестры Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Сестры Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Сестры Кардашьян весело проводили время, дурачились на камеру. Они обнимались, а Ким даже обхватила сестру ногами.

Сестры Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Сестры Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян
Сестры Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Сестры Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Напомним, папарацци подловили Ким в шоуруме дизайнера Виктории Бекхэм в Лондоне.

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Дата публикации
Просмотры
1961
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