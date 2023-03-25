Эффектные красотки в Мексике: сестры Кардашьян в купальниках похвастались сексуальными фигурами

Ким и Хлое Кардашьян устроили импровизированную фотосессию на отдыхе на курорте Лос-Кабос.

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram снимки из отпуска в Лос-Кабосе, расположенном на южном краю мексиканского полуострова Нижняя Калифорния. Отдыхала она в компании своей сестры Хлое.

Сестры Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Красавицы загорали на шезлонгах у бассейна, где устроили импровизированную фотосессию. Сестры похвастались сексуальными формами. На Ким было черное бикини, а на Хлое – сплошной темно-коричневый купальник. Волосы они распустили и дополнили луки черными очками.

Сестры Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Сестры Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Сестры Кардашьян весело проводили время, дурачились на камеру. Они обнимались, а Ким даже обхватила сестру ногами.

Сестры Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Сестры Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Напомним, папарацци подловили Ким в шоуруме дизайнера Виктории Бекхэм в Лондоне.

Читайте также: