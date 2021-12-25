Эффектные наряды, пижамы и роскошные елки: как западные звезды отмечают Рождество

Семейство Бекхэмов нарядилось в элегантные луки, а Хайди Клум с близкими отмечают Рождество в пижамах.

Сегодня, 25 декабря, христиане западного обряда отмечают Рождество Христово. Для них этот день является главным праздником в году, который они проводят в кругу семьи.

Мы полистали Instagram западных звезд и предлагаем вам посмотреть, как же они празднуют Рождество. Селебрити публикуют снимки и поздравляют с праздником своих фолловеров.

Виктория Бекхэм опубликовала в соцсети красивое семейное фото возле елки, на котором она изображена с мужем Дэвидом и их детьми: Бруклином, Ромео, Крузом и Харпер.

На Рианну нахлынули рождественские воспоминания из детства. Певица поделилась с подписчиками архивным снимком. Она запечатлена еще маленькой на руках у Санта-Клауса.

Риз Уизерспун выложила милые снимки с детьми.

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Холли Берри встретила Рождество со своим возлюбленным Ван Хантом. Она показала забавный снимок, на котором она выглядывают из двери дома.

Алессандра Амбросио празднует Рождество в кругу большой семьи. Для детей они даже заказали больших мультипликационных персонажей - Микки Мауса и Минни Маус.

Хайди Клум с родными решили не наряжаться в роскошные наряды. Они празднуют в комфортных луках – в пижамах с изображением Санта-Клауса и бело-красных шапках со своими именами.

Ева Лонгория со своим 3-летним сыном Сантьяго тоже предпочли отмечать Рождество в удобных пижамах. Актриса показала их милое совместное фото возле елки с яркими огромными игрушками. Ева решила не наносить макияж.

А Мадонна похвасталась рождественским подарком от дочери – 8-летняя Эстер связала для нее синие перчатки с открытыми пальцами. Певица надела их и радовалась подарком, сделанным руками, как дитя. Она в перчатках устроила для себя целую фотосессию.

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В отличие от других знаменитостей, Кендалл Дженнер опубликовала снимки себя любимой. Она продемонстрировала свой роскошный аутфит в этот вечер. Модель блистала в черном платье в пол фасона "рыбка", в котором выглядела просто великолепно.

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А мама сестер Кардашьян-Дженнер - Крис Дженнер - опубликовала свое забавное архивное фото, на котором она изображена в молодости. Крис позировала возле камина в красном обтягивающем платье с пайетками и разрезом. На фоне играет рождественская песня в ее исполнении.

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