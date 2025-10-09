Эффектные сценические образы и звездные гости: как состоялся сольный концерт Mila Nitich

Mila Nitich

Реклама

На днях в Киеве состоялся первый сольный концерт певицы Mila Nitich, который собрал полный зал, а сам вечер стал одним из самых ожидаемых музыкальных моментов осени.

Mila Nitich

Более 16 вокалистов на сцене, живой бэнд и капелла им. Ревуцкого добавили выступлению масштабности и эмоциональной глубины.

Mila Nitich

Ведущими концерта стали Андрей Джеджула и Александр Степаненко, которые добавили шоу харизмы, юмора и теплого живого диалога с залом. Их эмоциональные обращения, неожиданные импровизации и легкая самоирония гармонично переплетались с выступлениями артистки, создавая ощущение уютного, но масштабного события.

Реклама

Александр Степаненко и Андрей Джеджула

"Я часто слышу в последнее время о себе фразу, что я уже "Сбитый Летчик", так вот что я скажу: "Хороший летчик сбитым не бывает", - сказала Mila со сцены, вызвав шквал аплодисментов зала.

Mila Nitich

В этот вечер Mila Nitich спела в дуэте со звездой "Женского квартала" Мартой Адамчук и певцом, полуфиналистом "Голоса страны" Geed.

Mila Nitich и Марта Адамчук

Марта Адамчук

Mila Nitich и Geed

На концерте присутствовали alyona alyona, Илона Гвоздева, Игорь Донских, Ярослав Князев, Ольга Филева, продюсер "Голосу країни" Сергей Могилевский, Сергей Лазановский, Enleo, Алина Куница, Вячеслав Соломка, Александр Степаненко и ближайшие друзья артистки.

alyona alyona и Mila Nitich

Илона Гвоздева

Enleo и Сергей Лазановский

Mila Nitich и Алина Куница

Вячеслав Соломка и Mila Nitich

Сергей Лазановский

Александр Степаненко

"Я шла к этому моменту 16 лет. Каждый человек, каждая ситуация вели меня сюда. Мой первый продюсер назвал бы это моментом истины. И он наконец-то наступил. Это мое перерождение", - поделилась Mila Nitich.

Реклама

Mila Nitich

Во время концерта Mila продемонстрировала немало эффектных образов.

Mila Nitich

Артистка исполнила свои главные хиты "Nu", "Прийде весна" и многие другие. Среди них особая композиция - "Каюсь", которую певица перевела на украинский. Именно она является знаковой и культовой в жизни звезды.

Каждый номер был эмоциональной историей. Зрители не сдерживали слез, аплодировали стоя и пели вместе с артисткой.

Mila Nitich

Концерт имел благотворительную цель. В течение вечера прошел благотворительный сбор средств в поддержку украинских военных.

Реклама

Mila Nitich