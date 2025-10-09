- Дата публикации
Эффектные сценические образы и звездные гости: как состоялся сольный концерт Mila Nitich
Артистка с аншлагом выступила на своем первом сольном концерте по случаю своего дня рождения.
На днях в Киеве состоялся первый сольный концерт певицы Mila Nitich, который собрал полный зал, а сам вечер стал одним из самых ожидаемых музыкальных моментов осени.
Более 16 вокалистов на сцене, живой бэнд и капелла им. Ревуцкого добавили выступлению масштабности и эмоциональной глубины.
Ведущими концерта стали Андрей Джеджула и Александр Степаненко, которые добавили шоу харизмы, юмора и теплого живого диалога с залом. Их эмоциональные обращения, неожиданные импровизации и легкая самоирония гармонично переплетались с выступлениями артистки, создавая ощущение уютного, но масштабного события.
"Я часто слышу в последнее время о себе фразу, что я уже "Сбитый Летчик", так вот что я скажу: "Хороший летчик сбитым не бывает", - сказала Mila со сцены, вызвав шквал аплодисментов зала.
В этот вечер Mila Nitich спела в дуэте со звездой "Женского квартала" Мартой Адамчук и певцом, полуфиналистом "Голоса страны" Geed.
На концерте присутствовали alyona alyona, Илона Гвоздева, Игорь Донских, Ярослав Князев, Ольга Филева, продюсер "Голосу країни" Сергей Могилевский, Сергей Лазановский, Enleo, Алина Куница, Вячеслав Соломка, Александр Степаненко и ближайшие друзья артистки.
"Я шла к этому моменту 16 лет. Каждый человек, каждая ситуация вели меня сюда. Мой первый продюсер назвал бы это моментом истины. И он наконец-то наступил. Это мое перерождение", - поделилась Mila Nitich.
Во время концерта Mila продемонстрировала немало эффектных образов.
Артистка исполнила свои главные хиты "Nu", "Прийде весна" и многие другие. Среди них особая композиция - "Каюсь", которую певица перевела на украинский. Именно она является знаковой и культовой в жизни звезды.
Каждый номер был эмоциональной историей. Зрители не сдерживали слез, аплодировали стоя и пели вместе с артисткой.
Концерт имел благотворительную цель. В течение вечера прошел благотворительный сбор средств в поддержку украинских военных.