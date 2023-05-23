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Эффектный выход: Ева Герцигова леопардовым платьем подчеркнула стройную фигуру

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
623
Время на прочтение
1 мин
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Эффектный выход: Ева Герцигова леопардовым платьем подчеркнула стройную фигуру

Ева Герцигова / Фото: Associated Press

Чешская модель выбрала для своего появления эффектный наряд с "хищным" принтом.

Ева Герцигова пришла на показ фильма режиссера Джессики Хаснер "Клуб зеро", состоявшегося на Каннском кинофестивале.

На красной дорожке модель позировала в закрытом леопардовом платье макси с обнаженной спиной и разрезом сзади, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд она скомбинировала с черными замшевыми туфлями.

Ева Герцигова / © Associated Press
Ева Герцигова / Фото: Associated Press

Ева сделала волнистую укладку, макияж с красной помадой и украсила уши массивными золотистыми серьгами. На руках были кольца с камнями.

Ева Герцигова / © Associated Press
Ева Герцигова / Фото: Associated Press
Ева Герцигова / © Associated Press
Ева Герцигова / Фото: Associated Press

Напомним, на церемонию Women in Motion Awards Герцигова пришла в черном прозрачном платье макси с обнаженными плечами и без бюстгальтера.

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Дата публикации
Просмотры
623
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