Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Эффектный выход не удался: модель Эмили Ратажковски оконфузилась в Милане

Дата публикации
Просмотры
1720
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Эффектный выход не удался: модель Эмили Ратажковски оконфузилась в Милане

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

От такого не застрахованы даже самые известные красотки в мире.

Модель Эмили Ратажковски прилетела в Милан, где примет участие в Неделе женской моды весна-лето 2023, которая стартовала 21 сентября. Вероятно, звезда подиума появится в показе бренда Versace вместе с Беллой и Джиджи Хадид.

За день до шоу, 22 сентября, Эмили сфотографировали на улице в Милане, когда она эффектно прогуливалась по городу, демонстрируя белые брюки от Versace. Также на модели в тот день были босоножки на высоких каблуках, солнцезащитные очки и черный топ-водолазка с длинными рукавами. На плече у модели висела сумка Dior.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Вот только, собираясь на улицу, вероятно, Эмили забыла посмотреться в зеркало, поскольку на ее черном топе остались белые следы от дезодоранта.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Читайте также:

Эти девушки сделают шоу из любой фигуры – звезды, поражающие весовыми перевоплощениями

Эти девушки сделают шоу из любой фигуры – звезды, поражающие весовыми перевоплощениями

Похожие темы:

Следующая публикация