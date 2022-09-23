Эффектный выход не удался: модель Эмили Ратажковски оконфузилась в Милане

От такого не застрахованы даже самые известные красотки в мире.
Модель Эмили Ратажковски прилетела в Милан, где примет участие в Неделе женской моды весна-лето 2023, которая стартовала 21 сентября. Вероятно, звезда подиума появится в показе бренда Versace вместе с Беллой и Джиджи Хадид.
За день до шоу, 22 сентября, Эмили сфотографировали на улице в Милане, когда она эффектно прогуливалась по городу, демонстрируя белые брюки от Versace. Также на модели в тот день были босоножки на высоких каблуках, солнцезащитные очки и черный топ-водолазка с длинными рукавами. На плече у модели висела сумка Dior.
Вот только, собираясь на улицу, вероятно, Эмили забыла посмотреться в зеркало, поскольку на ее черном топе остались белые следы от дезодоранта.
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