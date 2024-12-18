Его не узнать: Арнольд Шварценеггер с белой бородой и в красном пальто снимается в новом фильме

Актер и бывший губернатор Калифорнии - 77-летний Арнольд Шварценеггер - снимается сейчас в новом семейном фильме. Судя по его Instagram, актер сыграет Санта-Клауса.

"Санта-Клаус едет в город! Это фантастика – снимать "Человека с мешком" с Аланом Ричсоном. Я не могу дождаться, чтобы поделиться всем этим рождественским настроением с каждым из вас", – говорится в сообщении Арнольда Шварценеггера.

Также черты доброго волшебника заметны в его внешнем виде: Арнольд теперь носит белую бороду, брови и волосы. В этом образе его заметили папарацци на улице в Нью-Йорке, где идет работа над фильмом. В частности, на Шварценеггере был свитер с узором, красное пальто, веселая шапка и шарф с вельветовыми штанами.

Арнольд Шварценеггер / Фото: Getty Images

Пока что известно, что фильм "Человека с мешком" расскажет, как Санта-Клаус обращается за помощью к мелкому преступнику после того, как у него украли мешок с подарками. Даты выхода фильма пока что не объявлены, но скорее всего, мы его увидим уже в следующем году, поскольку работа началась только на этой неделе.

Однако, несмотря на внешность актера и его самую известную роль в фильме "Терминатор", для Арнольда это будет не первая комедия или семейный фильм. Также в 1996 году он снялся в рождественском фильме "Подарок на Рождество", который стал очень коммерчески успешным и популярным. Этот фильм часто можно встретить в подборках лучших фильмов для семейного просмотра на Рождественские выходные.

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