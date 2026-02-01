Его не узнать: Билли Портер в пальто-пиджаке на голое тело и с новой прической появился на церемонии

Билли Портер / © Associated Press

Билли Портер стал гостем церемонии вручения награды «Человек года» от MusiCares, которую получила Мэрайю Кэри. Мероприятие состоялось в Конференц-центре Лос-Анджелеса. Актер исполнил песню и поздравил на сцене Мэрайю с наградой.

Мэрайя Кэри и Билли Портер / © Associated Press

Портера было просто не узнать — он сменил имидж. Артист отрастил волосы и продемонстрировал ровную укладку боб-каре с боковым пробором.

Билли Портер / © Associated Press

Билли надел на голое тело пальто-пиджак цвета айвори с золотистым флористическим принтом и со шлейфом, которое застегнул, выступая на сцене. Его он сочетает с золотистыми вельветовыми брюками широкого кроя и с черной обувью.

Билли Портер / © Associated Press

Билли Портер / © Associated Press

Из аксессуаров актер выбрал длинные золотистые цепи с черными бусинами. Портер также сделал макияж с фиолетово-блестящими тенями.

Билли Портер / © Associated Press

Напомним, Билла Портер в голубом платье с рюшами и брюках с дыркой появился на церемонии The Legacy Institute Williams в Лос-Анджелесе.