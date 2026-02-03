Его не узнать: известный певец ошеломил кардинальным похудением на 136 килограммов

Джелли Ролл / © Associated Press

Американский музыкант Джелли Ролл вместе со своей женой Bunnie Xo посетил церемонию награждения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе.

Джелли Ролл с женой / © Associated Press

Артист стал триумфатором «Грэмми» — он получил сразу три награды — за лучший кантри-дуэт (песня Amen с Shaboozey), лучший современный кантри-альбом, а также за лучшее исполнение современной христианской музыки (песня Hard fought Hallelujah с Брэндоном Лейком).

Джелли Ролл / © Associated Press

Ролл привлек внимание не только своими наградами, но и внешним видом — он очень похудел. Джелли сбросил 136 килограммов, что не может не восхищать. Сейчас его вес составляет 114 килограммов.

Артист с широкой улыбкой позировал перед фотографами, излучая радость и уверенность в себе.

Джелли Ролл / © Associated Press

Певец появился на ивенте в черном наряде: кардигане на молнии-застежке от Louis Vuitton, рубашке, футболке, классических брюках со стрелками и туфлях. На поясе брюк у него висела серебряная цепочка, шею Джелли украсил цепочкой с бриллиантами, а руки — браслетом и часами, инкрустированными бриллиантами.

Джелли Ролл / © Associated Press

До своего перевоплощения Джелли весил 227 килограммов. В одном из интервью для Men’s Health артист признался, что он имел много проблем из-за своего веса, который создавал дискомфорт для нормальной жизни.

Джелли Ролл весил 227 килограммов / © Associated Press

«Я был узником собственного тела. Вытереть задницу было проблемой. Хорошо помыться было проблемой. Сесть в машину. Каждое решение, которое я принимал в жизни, должно было основываться на моем весе.

Я был такой толстый, что наступил момент в жизни, когда нам с женой пришлось поставить две двуспальные кровати рядом друг с другом, потому что мы уже не могли поместиться на одной, я был просто весь в форме. Сейчас, оглядываясь назад, я почти не могу поверить, что я мог выступать, что я был на национальном телевидении, что я был на сценах и давал более 100 концертов в год», — вспомнил артист.

Джелли Ролл до похудения / © Associated Press

И вот настал момент, когда Ролл начал действовать. Он изменил свое отношение к еде, сел на правильное питание, начал заниматься спортом, а также обратился за помощью к терапевту, чтобы преодолеть свою пищевую зависимость. Прием препаратов типа Оземпик он отрицает.