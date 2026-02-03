- Дата публикации
Его не узнать: известный певец ошеломил кардинальным похудением на 136 килограммов
Джелли Ролл произвел фурор своим похудевшим видом на красной дорожке премии "Грэмми". Музыкант рассказал, что способствовало его трансформации.
Американский музыкант Джелли Ролл вместе со своей женой Bunnie Xo посетил церемонию награждения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе.
Артист стал триумфатором «Грэмми» — он получил сразу три награды — за лучший кантри-дуэт (песня Amen с Shaboozey), лучший современный кантри-альбом, а также за лучшее исполнение современной христианской музыки (песня Hard fought Hallelujah с Брэндоном Лейком).
Ролл привлек внимание не только своими наградами, но и внешним видом — он очень похудел. Джелли сбросил 136 килограммов, что не может не восхищать. Сейчас его вес составляет 114 килограммов.
Артист с широкой улыбкой позировал перед фотографами, излучая радость и уверенность в себе.
Певец появился на ивенте в черном наряде: кардигане на молнии-застежке от Louis Vuitton, рубашке, футболке, классических брюках со стрелками и туфлях. На поясе брюк у него висела серебряная цепочка, шею Джелли украсил цепочкой с бриллиантами, а руки — браслетом и часами, инкрустированными бриллиантами.
До своего перевоплощения Джелли весил 227 килограммов. В одном из интервью для Men’s Health артист признался, что он имел много проблем из-за своего веса, который создавал дискомфорт для нормальной жизни.
«Я был узником собственного тела. Вытереть задницу было проблемой. Хорошо помыться было проблемой. Сесть в машину. Каждое решение, которое я принимал в жизни, должно было основываться на моем весе.
Я был такой толстый, что наступил момент в жизни, когда нам с женой пришлось поставить две двуспальные кровати рядом друг с другом, потому что мы уже не могли поместиться на одной, я был просто весь в форме. Сейчас, оглядываясь назад, я почти не могу поверить, что я мог выступать, что я был на национальном телевидении, что я был на сценах и давал более 100 концертов в год», — вспомнил артист.
И вот настал момент, когда Ролл начал действовать. Он изменил свое отношение к еде, сел на правильное питание, начал заниматься спортом, а также обратился за помощью к терапевту, чтобы преодолеть свою пищевую зависимость. Прием препаратов типа Оземпик он отрицает.