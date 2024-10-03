Его не узнать: красавчик Тимоти Шаламе обстриг кудряшки и кардинально сменил имидж ради роли

Актер немного разбил сердца поклонниц, поскольку ради этой роли ему пришлось изменить прическу. Но и такой стиль ему очень к лицу.

28-летний актер Тимоти Шаламе, которого многие полюбили благодаря ролям в таких фильмах как "Дюна" и "Вонка", начал работу над новым проектом. Его заметили на съемочной площадке в Нью-Йорке, где началась работа над фильмом "Марти Суприм" (Marty Supreme).

Пока что подробности сюжета держатся в секрете, но известно, что фильм посвящен жизни знаменитого игрока в пинг-понг Марти Рейсману, хотя по заявлению создателей это будет вымышленная, а не биографическая картина.

Шаламе для этой роли перевоплотился до неузнаваемости. Известный актер остриг свои роскошные кудряшки и изменил прическу, также он то ли отрастил усы, то ли ему их клеят гримеры. Также актер надел очки на глаза и ходит в стильных костюмах.

Тимоти Шаламе на сьемках фильма "Марти Суприм" / Фото: Getty Images

Судя по декорациям, действие фильма будет происходить в 50-х годах в Нью-Йорке. Основная часть съемок запланирована на осень этого года.

Тимоти Шаламе на сьемках фильма "Марти Суприм" / Фото: Getty Images

Однако это не последний раз, когда в этом году мы слышим о Тимоти, поскольку также ожидается, что в декабре с актером выйдет в прокат картина "Совершенный незнакомец", которая будет рассказывать историю еще одного легендарного персонажа - музыканта и певца Боба Дилана. Чтобы сыграть его Шаламе тоже, как хамелеон, перевоплотился и даже не стриг ногти на руках. Его возлюбленную сыграет в фильме Эль Фэннинг.

Тимоти Шаламе и Эль Фэннинг / Фото: Getty Images

Тимоти Шаламе и Эль Фэннинг / Фото: Getty Images

Тимоти Шаламе в роли Боба Дилана / Фото: Getty Images

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